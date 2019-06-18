Звезды в бикини: современная история купальника

Раздельные купальники появились на горизонте внимательных мужских взглядов сравнительно недавно. Долгое время девушкам приходилось выходить на пляжи в полной амуниции, с телом, максимально закрытым от взглядов и прочих внешних воздействий. Вплоть до пятидесятых годов прошлого века появление на публике в раздельном купальнике не могло быть расценено иначе как акт разврата. Но история не стоит на месте, и мораль вместе с ней.

Первыми на эксперименты с раздельными купальниками, или бикини, решались женщины, которые были у всех на виду и не вызывали сомнений в привлекательности, — кинозвезды и фотомодели.

В нашей подборке мы продемонстрировали путь, который пришлось преодолеть раздельным купальникам, прежде чем прочно обосноваться на пляжах по всему миру.