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Поклонники раскритиковали Седокову за откровенное фото 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала весьма смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок чрезвычайно вульгарным.
Фотографию, на которой она запечатлена в чёрном раздельном купальнике, певица опубликовала на своей странице в Instagram.
@annasedokova
Те поклонники, которым снимок с выставленными напоказ ягодицами Седоковой понравился, не скупятся на комплименты: «Кайфовая! Красивая! Стильная!», «Шикарная».
Поклонники, посчитавшие, что певице, кроме почти обнажённого тела, показать нечего, пытаются посмеяться над ней: «Фотошоп хороший», «Когда будет фото без трусов?», «Когда уже в одежде будет фото?».
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