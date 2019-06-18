Поклонники раскритиковали Седокову за откровенное фото

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала весьма смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок чрезвычайно вульгарным.

Фотографию, на которой она запечатлена в чёрном раздельном купальнике, певица опубликовала на своей странице в Instagram.

@annasedokova

Те поклонники, которым снимок с выставленными напоказ ягодицами Седоковой понравился, не скупятся на комплименты: «Кайфовая! Красивая! Стильная!», «Шикарная».

Поклонники, посчитавшие, что певице, кроме почти обнажённого тела, показать нечего, пытаются посмеяться над ней: «Фотошоп хороший», «Когда будет фото без трусов?», «Когда уже в одежде будет фото?».