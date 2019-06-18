В девяностые группа «Кар-Мэн» была на пике популярности. У солистов не было отбоя от поклонниц, запись новых хитов и гастроли занимали всё время исполнителей. С наступлением нового века слава группы пошла на убыль, однако Сергей Лемох, один из солистов, по-прежнему востребован и часто принимает участие в концертах. Но занятость не позволила ему воспитать дочь, с ней он не общается уже несколько лет. Людмила не прочь злоупотребить алкоголем и проходила лечение в реабилитационном центре. Как живёт Людмила Лемох и как она относится к отцу?
Из-за чего дочь звезды 90-х спивается и нищенствует
Звёзды , Видео , Дети , Здоровье , Психология , Сергей Лемох
Читайте также