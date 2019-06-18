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«Это перебор»: Сафронов выступил против возведения храма в честь Началовой 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Известный художник Никас Сафронов высказался против строительства храма в Воронеже в честь умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
По словам живописца, если руководствоваться такой логикой, то возводить святыни нужно в честь любого человека, покорившего публику своим талантом. В качестве примера Сафронов предложил соорудить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому.
Артист признается, что пребывает в шоке от разговоров о святости Началовой, хоть и относился к ней с уважением. Художника, по всей видимости, возмутили сообщения о том, что поклонники певицы приходят на ее могилу заряжать воду и крем.
— Юля — не Ванга, не святой Петр, не Николай-угодник. При жизни Началова не была сильно верующей, не жила в монастыре, не помогала миллионам людей, не приняла за веру мученическую смерть, — подчеркнул Сафронов в интервью «Дни.ру» и отметил, что поклоняться «обычной светской женщине — это уже перебор».
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