«Это перебор»: Сафронов выступил против возведения храма в честь Началовой

Известный художник Никас Сафронов высказался против строительства храма в Воронеже в честь умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

По словам живописца, если руководствоваться такой логикой, то возводить святыни нужно в честь любого человека, покорившего публику своим талантом. В качестве примера Сафронов предложил соорудить храм Федору Шаляпину , Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому

Артист признается, что пребывает в шоке от разговоров о святости Началовой, хоть и относился к ней с уважением. Художника, по всей видимости, возмутили сообщения о том, что поклонники певицы приходят на ее могилу заряжать воду и крем.