Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым , не спросив разрешения перед размещением фото. Об этом Собчак написала в комментарии к публикации в блоге глянцевого издания в Instagram. Снимок был сделан на 30-ом ежегодном фестивале "Кинотавр" в Сочи.

Фото: Соцсети

Сотрудники Hello! ответили телеведущей, что, так как она вместе с Богомоловым позировали фотографу издания на публичном мероприятии, снимки могут быть опубликованы, в том числе и на обложке. Собчак ответила, что сама была главным редактором глянца и знает, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями. Она добавила, что не скрывает отношений с режиссером, но и не афиширует их. Таким образом телезвезда впервые прокомментировала свои отношения с режиссером.