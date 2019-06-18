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Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым 

Рамблер 4 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото. Об этом Собчак написала в комментарии к публикации в блоге глянцевого издания в Instagram. Снимок был сделан на 30-ом ежегодном фестивале "Кинотавр" в Сочи.
Фото: Соцсети
Сотрудники Hello! ответили телеведущей, что, так как она вместе с Богомоловым позировали фотографу издания на публичном мероприятии, снимки могут быть опубликованы, в том числе и на обложке. Собчак ответила, что сама была главным редактором глянца и знает, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями. Она добавила, что не скрывает отношений с режиссером, но и не афиширует их. Таким образом телезвезда впервые прокомментировала свои отношения с режиссером.
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак , HELLO!
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