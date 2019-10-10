Знаменитости, которых вырастили приемные родители

Ролик посвящён знаменитостям, выросшим в приёмных семьях. "Рамблер" собрал и рассказал их истории.

В 1955 году американка Джоан Шибле родила мальчика. Девушка была из семьи немецких эмигрантов, отцом новорождённого был сириец Абдулфаттах Джандали. Семьи Джоан и Абдулфаттаха были против отношений молодых людей, так что мальчика пришлось отдать на усыновление. Его новыми родителями стали Пол Клара Джобс , а малыш получил имя Стивен. Чета Джобсов сделала всё возможное, чтобы их сын жил безбедно и мог учиться, но никогда не скрывали, что усыновили его. Стив Джобс встретился с биологической матерью во взрослом возрасте, но всегда считал именно Пола и Клару настоящими родителями.

Видео рассказывает о других знаменитых людях, которых вырастили приёмные родители.