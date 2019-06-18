Старшая дочь Екатерины Климовой высказалась о разводе мамы

Девушка была возмущена тем, что об актрисе написали в СМИ, и ответила на нападки журналистов в своем Instagram.

17 июня Сеть взорвала новость о том, что Екатерина Климова разводится со своим третьим супругом Гелой Месхи . Казалось бы идеальный союз все-таки дал трещину, и в мае актриса подала заявление в суд. В июне с супругами провели беседу. Следующее слушанье состоится примерно через месяц. Актерам предстоит решить, с кем останется их общая дочь Бэлла — с мамой, или папой. Для Гелы этот ребенок единственный, а у Екатерины также есть деть от предыдущих браков — дочь Елизавета, а также сыновья Корней и Матвей.

Журналисты издания Starhit сообщили, что причиной разлада в семье стали вспыльчивый характер актера и тот факт, что он зарабатывает меньше жены. Также автор статьи вспомнил, что брак Екатерины с Игорем Петренко тоже потерпел крах. По данным издания, произошло это из-за измен актрисы. Старшая дочь Екатерины, прочитав это, возмутилась и написала в соцсетях пост в защиту мамы.

"Мне бы хотелось немного побомбить из-за громкой статьи насчет моей мамы. Почему люди позволяют себе придумывать свою историю, выставляя при этом человека не в очень хорошем свете? Если вы не знаете точную информацию, а доверяете слухам, то извините меня, вы просто желтая пресса и ничего больше",

— написала Елизавета.

А вот развод Екатерины Климовой с Гелой Месхи девушка никак не стала комментировать. Видимо, актриса решила не выносить сор из избы и решить все вопросы по мирному и вдали от глаз журналистов.

Напомним, что Екатерина Климова была замужем трижды. Первым супругом звезды стал Илья Хорошилов . В браке с ним у актрисы родилась дочь Елизавета. После развода с мужем Екатерина нашла свое счастье в отношениях с Игорем Петренко. Ему Климова подарила сыновей Корнея и Матвея. В 2015 году актриса вышла замуж за Гелу Месхи. У пары родилась дочь Бэлла.

Текст:Меланья Апян