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Журналисты раскрыли личность нового мужа Анастасии Макеевой 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Мужчина на несколько лет младше актрисы.
В начале текущего года Анастасия Макеева объявила, что вышла замуж в третий раз. Личность своего избранника она раскрывать не стала, отметив лишь то, что он — непубличная человек, но весьма успешен. На днях в СМИ появился материал, где утверждается, что нового мужа 37-летней кинодивы зовут Александром, его фамилия — Сакович, а по професси он юрист, точнее, глава крупной коллегии адвокатов.
Также сообщается, что мужчина на несколько лет младше своей возлюбленной. За его плечами один неудачный брак. Сейчас он помогает своей семье материально и не забывает радовать свою нынешнюю пассию роскошными подарками, передает портал eg.ru.
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Звёзды , Анастасия Макеева , Экспресс-газета
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