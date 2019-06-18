Журналисты раскрыли личность нового мужа Анастасии Макеевой

Мужчина на несколько лет младше актрисы.

В начале текущего года Анастасия Макеева объявила, что вышла замуж в третий раз. Личность своего избранника она раскрывать не стала, отметив лишь то, что он — непубличная человек, но весьма успешен. На днях в СМИ появился материал, где утверждается, что нового мужа 37-летней кинодивы зовут Александром, его фамилия — Сакович, а по професси он юрист, точнее, глава крупной коллегии адвокатов.

Также сообщается, что мужчина на несколько лет младше своей возлюбленной. За его плечами один неудачный брак. Сейчас он помогает своей семье материально и не забывает радовать свою нынешнюю пассию роскошными подарками, передает портал eg.ru.