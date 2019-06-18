Инна Маликова прокомментировала непристойные фото

Инна Маликова опубликовала провокационное фото в социальных сетях и рассказала подписчикам, что столкнулась с досадным фактом: в Сети появилось много негативных отзывов о публичных личностях, позволяющих себе откровенные концертные образы.

Особенно достается артисткам, перешагнувшим 35-летний рубеж. Певица напомнила, что признанная красавица и звезда Дженнифер Лопес не стыдится в 50 лет надевать провокационные наряды.

Маликова убеждена, что комментарии о том, в каком возрасте пора «прикрывать ноги» оставляют лишь те, кто живёт по «средневековым понятиям». Также она не исключает, что дело в банальной зависти.

@innamalikova

Фанаты поддержали певицу и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей.