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Инна Маликова прокомментировала непристойные фото 

Russianshowbiz.info 58 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Инна Маликова опубликовала провокационное фото в социальных сетях и рассказала подписчикам, что столкнулась с досадным фактом: в Сети появилось много негативных отзывов о публичных личностях, позволяющих себе откровенные концертные образы.
Особенно достается артисткам, перешагнувшим 35-летний рубеж. Певица напомнила, что признанная красавица и звезда Дженнифер Лопес не стыдится в 50 лет надевать провокационные наряды.
Маликова убеждена, что комментарии о том, в каком возрасте пора «прикрывать ноги» оставляют лишь те, кто живёт по «средневековым понятиям». Также она не исключает, что дело в банальной зависти.
@innamalikova
Фанаты поддержали певицу и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей.
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Звёзды , Дженнифер Лопес , Инна Маликова
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