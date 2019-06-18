За что Ким Кардашьян благодарят сотни больных псориазом

За какое изобретение Ким Кардашьян благодарят сотни больных псориазом

Американская реалити-звезда и одна из самых влиятельных женщин мира Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников. На этот раз сотни пользователей Сети стали активно благодарить девушку за «революцию» в жизнях больных псориазом.

Все дело в том, что звезда, которая недавно рассказала миру о своем хроническом кожном заболевании, выпустила новый продукт в своей косметической линейке KKW Beauty products. Своеобразный тонирующий крем для тела не просто придает оттенок, но и скрывает несовершенства кожи. Даже такие как красные псориатические высыпания на коже больных.

«Я научилась жить с этим и не стесняться своего псориаза, но в дни, когда мне необходимо скрыть следы от него, я использую такие средства», — рассказала подписчикам Кардашьян.

Звезда опубликовала в своем Instagram видео, на котором наглядно показала, как с помощью ее нового продукта преображается болезненная кожа ее ног. Псориаз — крайне распространенное кожное заболевание, поэтому девушка разработала варианты для всех оттенков кожи.

@kimkardashian

Как только стала известна информация о чудо-креме, в Сети стали публиковать обращения к Кардашьян. Однако, никто не ожидал, что сотни больных псориазом женщин станут благодарить теледиву за то, что она облегчила их многолетние страдания. Женщины, которые годами вынуждены были прикрывать болячки на руках и ногах считают, что Ким совершила революцию.