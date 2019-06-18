За что Ким Кардашьян благодарят сотни больных псориазом

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За какое изобретение Ким Кардашьян благодарят сотни больных псориазом 

Рамблер 36 минут назад
Американская реалити-звезда и одна из самых влиятельных женщин мира Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников. На этот раз сотни пользователей Сети стали активно благодарить девушку за «революцию» в жизнях больных псориазом.
Все дело в том, что звезда, которая недавно рассказала миру о своем хроническом кожном заболевании, выпустила новый продукт в своей косметической линейке KKW Beauty products. Своеобразный тонирующий крем для тела не просто придает оттенок, но и скрывает несовершенства кожи. Даже такие как красные псориатические высыпания на коже больных.
«Я научилась жить с этим и не стесняться своего псориаза, но в дни, когда мне необходимо скрыть следы от него, я использую такие средства», — рассказала подписчикам Кардашьян.
Звезда опубликовала в своем Instagram видео, на котором наглядно показала, как с помощью ее нового продукта преображается болезненная кожа ее ног. Псориаз крайне распространенное кожное заболевание, поэтому девушка разработала варианты для всех оттенков кожи.
@kimkardashian
Как только стала известна информация о чудо-креме, в Сети стали публиковать обращения к Кардашьян. Однако, никто не ожидал, что сотни больных псориазом женщин станут благодарить теледиву за то, что она облегчила их многолетние страдания. Женщины, которые годами вынуждены были прикрывать болячки на руках и ногах считают, что Ким совершила революцию.
«Я просто увидела ее новый тонирующий крем для тела и почти заплакала. Практически всю жизнь мне приходится прикрывать очаги поражения одеждой, и даже в жару я хожу в спортивках и, иногда, в кофтах с длинными рукавами. Просто передайте ей благодарность от всех нас… То, что она придумала, наконец, поможет нам жить нормальной жизнью», — сотни подобных благодарностей публикуются в американских соцсетях.
Женский форум
Звёзды , Видео , КИМ КАРДАШЬЯН
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