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«Она помогла мне полюбить себя»: Кара Делевинь впервые откровенно рассказала о романе с девушкой 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
26-летняя актриса и модель Кара Делевинь подтвердила, что встречается с 29-летней актрисой Эшли Бенсон уже год.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон вместе появились на прошедшей в Нью-Йорке торжественной церемонии вручения наград TrevorLive. Эта некоммерческая организация занимается предотвращением самоубийств среди молодежи. Не так давно Кара показала в Instagram поцелуй с Бенсон, однако только на этом приеме откровенно рассказала о романе с избранницей. Поднявшись на сцену за наградой, она обратилась к Эшли и всем присутствующим.
— сказала она, имея в виду серию беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда, направленного на угнетение гей-сообщества. «Я хочу поблагодарить особенную женщину в этом помещении, ты сама знаешь, кто ты. Она помогла мне полюбить себя, когда мне это было необходимо. Она показала мне настоящую любовь и как принимать ее, что труднее, чем я думала. Я люблю тебя, Спринклс», — раскрыла Делевинь «тайное» имя Бенсон.
Ранее молва приписывала Каре Делевинь роман с дочерью Майкла Джексона Пэрис.
Текст:Александра Лисица
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Звёзды , Майкл Джексон , Эшли Бенсон , Кара Делевинь
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