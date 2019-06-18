26-летняя актриса и модель Кара Делевинь подтвердила, что встречается с 29-летней актрисой Эшли Бенсон уже год.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон вместе появились на прошедшей в Нью-Йорке торжественной церемонии вручения наград TrevorLive. Эта некоммерческая организация занимается предотвращением самоубийств среди молодежи. Не так давно Кара показала в Instagram поцелуй с Бенсон, однако только на этом приеме откровенно рассказала о романе с избранницей. Поднявшись на сцену за наградой, она обратилась к Эшли и всем присутствующим.
— сказала она, имея в виду серию беспорядков и спонтанных демонстраций против полицейского рейда, направленного на угнетение гей-сообщества. «Я хочу поблагодарить особенную женщину в этом помещении, ты сама знаешь, кто ты. Она помогла мне полюбить себя, когда мне это было необходимо. Она показала мне настоящую любовь и как принимать ее, что труднее, чем я думала. Я люблю тебя, Спринклс», — раскрыла Делевинь «тайное» имя Бенсон.
Ранее молва приписывала Каре Делевинь роман с дочерью Майкла Джексона Пэрис.
Текст:Александра Лисица