Звезды, которые уже устали искать любовь

Список знаменитостей, которые ну очень тщательно скрывают свои отношения от посторонних глаз!

Есть Ольга Бузова , которая выкладывает в сторис каждый свой шаг, и общественность знает о ее личной жизни все, а есть другие звезды, которые немы как рыбы, когда разговоры касаются их отношений. Мы собрали в одной статье знаменитостей, о личной жизни которых уже очень давно ничего не было слышно. Поехали!

Дима Билан

@bilanofficial

Яркий роман с Еленой Кулецкой заставлял прессу постоянно писать не столько о творчестве артиста, сколько об их отношениях и скорой свадьбе. Однако свадьбы не случилось, а после расставания на любовном фронте Билана стало как-то пусто… Либо Дима хранит личную жизнь в строжайшем секрете от всех, либо он просто погрузился в работу настолько, что постоянные в последнее время проблемы со здоровьем — следствие переработки! Итог один: никто по сей день не знает, есть ли у любимчика девушек пассия.

Киану Ривз

Кадр из фильма "Джон Уик"

Один из самых обожаемых голливудских актеров современности. Мужчины его любят за творчество, а женщины — за природный магнетизм, обаяние и невероятную простоту, которой в Сети уже отведена не одна сотня мемов. Что же касается женщин: у Ривза есть история любви с грустным отпечатком. В конце 1990-х у них с Дженнифер Сайм должен был родиться ребенок, но еще до родов его сердце перестало биться. Это стало страшным ударом для пары. После этого черная полоса в жизни Киану не заканчивается: в 2001 году погибла Дженнифер, а сестра актера, болевшая лейкемией, не выжила. Возможно, эти события сформировали у Ривза желание закрыться в себе и от прессы, не пускать никого в личную жизнь и вести отшельнический образ жизни, как и некоторые другие звезды.

Дмитрий Нагиев

@nagiev.universal

Русский Джейсон Стетхэм, ловелас, ведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев тоже из тех, кто не любит болтать о своих пассиях. Более того, он ни с кем не появляется публично. Известно, что долгое время — с 1986-го по 2010-й — Дмитрий был женат на радиоведущей Алисе Шер . Свой брак пара скрывала по непонятным для общественности причинам. Союз распался из-за частых измен актера. Папарацци неоднократно пытались подловить Нагиева на любовных связях, но все тщетно. Пару лет назад всплыла интимная переписка Дмитрия и Ольги Бузовой, и общественность сразу же начала приписывать им роман, но продолжения не последовало. От вопросов о личной жизни Дмитрий мастерски уклоняется, а Бузова до сих пор плачет от одиночества в своих сторис.

Том Круз

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году из-за «непримиримых обстоятельств». После этого Холмс быстро нашла ему замену, начав встречаться с другом их уже разбитой семьи. А вот Том ударился в религию. Увлечение сайентологией и во время брака занимало огромную часть времени и внимания актера, и говорят, что именно это стало одной из весомых причин развода супругов. Были ли у Круза после разрыва с Кэти серьезные отношения, неизвестно. Либо Том черпает силы и вдохновение в религии и пока не думает о романах, либо он просто тщательно скрывает личную жизнь.

Алена Шишкова

@missalena.92

Модель, красавица-блондинка, бывшая жена Тимати Алена Шишкова в отличие от многих светских львиц не спешит делиться с общественностью своими романами, ухаживаниями мужчин и другими женскими достижениями. Более того, после развода с рэпером она не просто не была замечена ни с кем в отношениях, но и сообщает прессе, что в вопросах личных отношений она не собирается спешить. Что ж, либо белокурая дива лукавит, либо действительно тщательно выбирает себе пассию и не разменивается на яркие, но краткосрочные романы.

Сергей Лазарев

@lazarevsergey

Самой яркой историей любви Лазарева стал роман с ведущей Лерой Кудрявцевой . Пара встречалась 5 лет, пережила выкидыш и пристальное внимание со стороны прессы. Они в итоге разошлись, но остались хорошими друзьями. Кудрявцева устроила личную жизнь после развода, а вот Лазарев — до сих пор один из самых завидных холостяков России. На светских мероприятиях и в повседневности Сергея не удалось увидеть ни с одной девушкой. У певца появился сын Никита: публика сначала подумала, что есть все-таки возлюбленная, которую просто тщательно прятал Сергей. Но это не так, ребенка родила суррогатная мать. Пока что ничего о личной жизни звезды не известно.

Филипп Киркоров

@fkirkorov

Королю российской эстрады приписывали романы с разными девушками. Однако после развода с Пугачевой доподлинно так и не известно, состоял ли артист с кем-либо в отношениях или нет. В 2011 и 2012 годах суррогатная мать подарила Киркорову детей — дочку Аллу Викторию и сына Мартина-Кристина. Что же на личном фронте, певец хранит за семью печатями.