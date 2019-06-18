Бузова назвала себя популярнее Путина

Ведущая рассказала подписчикам, что обогнала Путина по количествам запросов в Google . «Ольга Бузова — 58 процентов, а Владимир Путин — 42 процента», — процитировала она статистику.

Певица добавила, что запрос «водица» в Google с 4 июня является «сверхпопулярным на 100 процентов». По ее словам, это означает, что люди каждый день с одинаковым интересом ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали Алтайский край, Самарская и Челябинская области.

Бузова отметила, что она стала единственным артистом из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким большим интересом аудитории. Также ведущая лидирует в поиске YouTube вторую неделю подряд, что она назвала абсолютным рекордом в России.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что теперь она не «#втораяпослеПутина». Такая строчка была в ее песне «Тоже музыка», записанной в 2018 году вместе с рэпером Бастой ( Василием Вакуленко ).

Бузова презентовала клип на свою новую песню «Водица» 3 июня 2019 года. В настоящий момент у ролика больше пяти миллионов просмотров на YouTube.