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Вадим Галыгин вновь стал отцом
Passion.ru
+
ещё 3
3 часа назад
Фото: Passion.ru
Женский форум
Вадим Галыгин
поделился радостной вестью.
«Ураааа! Сын! Иван Вадимыч! #family #love #сын»,
— написал шоумен.
@vadimgalygin
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