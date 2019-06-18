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Вадим Галыгин вновь стал отцом 

Passion.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Вадим Галыгин поделился радостной вестью.
«Ураааа! Сын! Иван Вадимыч! #family #love #сын»,
— написал шоумен.
@vadimgalygin
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Звёзды , Вадим Галыгин
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