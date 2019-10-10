Советские звезды, изменившиеся после пластики 

Ролик рассказывает, как в советском союзе появилась пластическая хирургия и какие звёзды пользовались услугами хирургов. "Рамблер" собрал истории знаменитостей, которые сильно изменились после вмешательства.
Сегодня редкая актриса не пользуется услугами косметолога или пластического хирурга. В нашей стране своеобразную моду на активное вмешательство во внешность ввела актриса Любовь Орлова, которая была завсегдатаем Института красоты. Некоторые актрисы уже в восьмидесятые-девяностые заметно преобразились, хотя поклонники отмечали, что с морщинами уходит индивидуальность артисток. Как изменились после пластики Нонна Мордюкова и Людмила Гурченко? Смотрите факты о кумирах в видео.