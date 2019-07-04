В Сети раскритиковали Собчак за «голое» фото сына

В Сети раскритиковали телеведущую, экс-кандидата в президенты России Ксению Собчак за то, что она опубликовала на своей странице в Instagram фото голого сына. Это вызвало негодование подписчиков.

На фотографии двухлетний Платон гуляет по пляжу без трусов. "Доехали до моря", — подписала кадр Собчак.

@xenia_sobchak

Однако некоторые подписчики заявили, что их раздражают подобные фотоснимки в ленте и они отписываются от женщин, размещают в Сети фото своих голых чад. В адрес публикации посыпался шквал комментариев: "Зачем чужим людям это видеть? Не эстетично", "Это неприятно, ходите голиком сколько хотите, но только дома!", "Песка в попе я не понимаю". Некоторые задаются вопросом: "Что за мода у некоторых родителей снимать с детей трусы на пляже?". Другие, в свою очередь, советуют надеть ребенку трусы.