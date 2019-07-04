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Ким Кардашьян вновь вышла в свет в полупрозрачной одежде 

Lenta.ru 3 часа назад
Папарацци снова сфотографировали участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст в откровенном наряде на улицах Лос-Анджелеса. Снимки публикует издание Daily Mail.
38-летняя телезвезда и предпринимательница вышла на ужин в полупрозрачном облегающем мини-платье фиолетового цвета с одним рукавом. Автор платья — американский дизайнер Мейси Уилен (Maisie Wilen). На Кардашьян также были сандалии на высоком каблуке, а на голове — высокий конский хвост.
@kardashianunity
Это не первый раз, когда Ким Кардашьян выходит в свет в вызывающей одежде. Так, в марте она прошлась по Парижу в серебристом боди, через которое просвечивало ее тело. Тогда свой образ знаменитость дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.
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Звёзды , Видео , Ким Кардашьян
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