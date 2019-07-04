Воропаева высказалась о приписываемом Хлебниковой алкоголизме

По словам Воропаевой, после программы Андрея Малахова Бари Алибасове , куда позвали Хлебникову, певица позвонила ей. "Она спросила, что что ей делать? Я сказала: "Посылай этих телевизионщиков куда подальше!" "Мне так плохо! Очень плохо! Но я не могла отказаться от съемок, потому программа была про Барика", — делилась со мной Хлебникова", — цитирует Воропаеву сайт kp.ru.

Поэтесса отметила, что не общалась с Хлебниковой много лет, но переписывалась. "Я никогда ее не видела пьющей. Знаю, что у нее до сих пор депрессия после смерти ее спутника Антона. Ведь он наложил на себя руки в ее квартире", — рассказала Воропаева, добавив, что Хлебникова до сих пор чувствует себя виновной в смерти экс-возлюбленного.

Ранее Хлебникова отреагировала на обвинения в алкоголизме.