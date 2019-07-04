«Я ее не поддержал»: Дмитрий Орлов о выкидыше Ирины Пеговой и своем алкоголизме

Звезда фильмов «Брат-2» и «Небо. Самолет. Девушка» признался Корчевникову, что не был идеальным мужем для красавицы-жены Ирины Пеговой

Тянуть со свадьбой Дмитрий Орлов и Ирина Пегова в свое время принципиально не стали, о чем Орлов теперь жалеет: он признается, что сейчас бы отговорил Пегову выходить за себя замуж. Он также вспомнил, что в молодые годы был эгоистом и эмоционально использовал артистку. Даже когда беременная Пегова потеряла их общего ребенка, он не только не поддержал супругу, но даже обиделся на нее.

"У Иры случился выкидыш. Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло", — цитирует Орлова StarHit.

Позже в браке родилась дочь Татьяна, но союз было уже не спасти. Орлов стал злоупотреблять алкоголем.

"Я был алкашом. У меня был «заезд» на эту тему. Причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам. Но я слез с этой темы", — заверил артист.

В 2011 году Пегова и Орлов развелись. все-таки развелись. «Сейчас я могу сказать, что все мои женщины были идеальными», — подчеркнул артист. С 2017 года он женат на косметологе Наталье Бражник и утверждает, что любовь его абсолютно изменила.

Текст:Александра Лисица