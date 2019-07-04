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Звезда «Кухни» Темичева упала в голодный обморок 

Рамблер 3 часа назад
Звезда сериала "Кухня" Ирина Темичева рассказала журналистам издания StarHit, что упала в голодный обморок после того, как похудела до 43 килограмм. Своим нормальным весом актриса считает 52 килограмма при росте 166 сантиметров.
"Буквально пять дней назад даже упала в обморок, впервые в своей жизни", — пояснила она.
Собеседница издания уточнила, что начала задыхаться на съемочной площадке, упала на колени и стала бить рукой по полу. Дальше она ничего не помнит. Ей вызвали "скорую" и приостановили съемки. Выяснилось, что у нее резко упало давление и понизился сахар в крови. Теперь звезда старается лучше следить за питанием.
По словам Темичевой, она сильно похудела из-за напряженного графика работы. Артистка пожаловалась на большие количество перелетов и съемок за последние полгода. Сейчас она снимается в фильме "Андреевский флаг".
Звёзды , Видео , Ирина Темичева
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