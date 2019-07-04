Звезда «Кухни» Темичева упала в голодный обморок

Звезда сериала "Кухня" Ирина Темичева рассказала журналистам издания StarHit, что упала в голодный обморок после того, как похудела до 43 килограмм. Своим нормальным весом актриса считает 52 килограмма при росте 166 сантиметров.

"Буквально пять дней назад даже упала в обморок, впервые в своей жизни", — пояснила она.

Собеседница издания уточнила, что начала задыхаться на съемочной площадке, упала на колени и стала бить рукой по полу. Дальше она ничего не помнит. Ей вызвали "скорую" и приостановили съемки. Выяснилось, что у нее резко упало давление и понизился сахар в крови. Теперь звезда старается лучше следить за питанием.

По словам Темичевой, она сильно похудела из-за напряженного графика работы. Артистка пожаловалась на большие количество перелетов и съемок за последние полгода. Сейчас она снимается в фильме "Андреевский флаг".