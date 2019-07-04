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Разгневанная Бузова ответила на критику груди 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В настоящее время певица Ольга Бузова отдыхает во Франции и публикует фото с отдыха в Инстаграме.
Просматривая последние фото, недоброжелатели певицы в очередной раз обратили внимание на размер её груди. Обычно Бузова не обращает внимания на нелестные комментарии в свой адрес. Сейчас Ольга не выдержала и ответила всем, кто придирается к ее природным объемам.
«Каждый год одно и то же. Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и уверена, найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть», — выразила негодование Бузова.
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