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Сотрудница Началовой пригрозла судом спекулирующим на смерти певицы 

Рамблер 2 часа назад
Анна Исаева, бывший пресс-секретарь певицы Юлии Началовой, которая умерла несколько месяцев назад, пригрозила судом всем, кто будет наживаться на смерти исполнительницы.
"Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны", — пояснила она на своей странице в Instagram. Бывшая сотрудница певицы также попросила тех, кто несанкционированно снимает фильмы и раздает интервью "на свое усмотрение" не играть с огнем. Исаева отметила, что говорит это от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, матери и дочери, а также от лица ее друзей.
По словам пресс-секретаря, ставить охрану на могиле Началовой не будут, также как и запрещать проход и возложение цветов. Подытоживая, бывший пиар-менеджер исполнительницы пообещала лично "оторвать голову любому" кто перейдет "человеческие и духовные границы".
Юлия Началова умерла в марте 2019 года. В последнее время ходят слухи, что вокруг ее могилы поклонники якобы заряжают воду и крема. Также сообщалось, что планируется организация паломнических туров на могилу знаменитости.
Женский форум
Звёзды , Видео , Анна Исаева
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