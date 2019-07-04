Алла Довлатова разделась до бикини

Кроме того, 44-летняя радиоведущая призналась, что не намерена ограничивать себя в еде.

Поклонники частенько обсуждают внешность звездной блондинки… Недавно на просторах соцсетей даже спор разгорелся. Подписчики решили, что губы Довлатовой внезапно увеличились в размерах. Предположили, что и тут не обошлось без «уколов красоты».

А вот пышными формами и тонкой талией ту наградила матушка-природа. Новое фото блондинки в бикини буквально взорвало Instagram.

@alla_dovlatova

Довлатова с детьми отдыхает в Крыму, где и сделала фото у бассейна.

«Сегодня у нас в Форосе море было холодным, и мы, позагорав на пляже, пришли в бассейн освежиться», — подписала снимок звезда.

Поклонники с трудом поверили, что стройная блондинка на фото — мама четверых детей. Причем младшую дочь Алла родила всего два года назад.

«Не иначе вы ведьма», «Аллочка, выглядите супер. Умничка, люблю и восторгаюсь вами!», «Фигуре позавидуют многие представительницы прекрасной половины! Классная мама, для своих детей! Отличный пример для подражания», — моментально забросали ее комплиментами.

Любопытно, что при этом звезда совсем не ограничивает себя в еде. И налегает на любимый маринованный чеснок с картошечкой.