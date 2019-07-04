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Милявская рассказала о своем диагнозе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская рассказала газете "Собеседник", что во время обследования в одной из клиник Германии врач-фониатор сказал, что у нее практически нет связок. Фониатрия изучает патологию голоса.
По словам доктора, связки могут стираться из-за постоянных нагрузок. А Лолита уже 35 лет поет на своих концертах только "вживую". Она не может петь под фонограмму, так как не научилась в нее попадать.
Однако медики успокоили исполнительницу, сказав, что она будет петь, потому что такие примеры в мире есть. Физиологический процесс стирания связок не остановить. Певица добавила, что у продюсера Макса Фадеева была похожая история — возрастные изменения дали другой тембр и окраску голоса.
Лолита добавила, что теперь постарается использовать то, что осталось от голоса для живого пения. Раньше она любила петь после концертов в ночных клубах любимые хиты, но теперь полностью отказалась от караоке.
Звёзды , Макс Фадеев , Лолита Милявская
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