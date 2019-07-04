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Лолита Милявская рассталась с мужем 

Super.ru 45 минут назад
Фото: Super.ru
Лолита Милявская решила расстаться со своим супругом — Дмитрием Ивановым. Об этом сама певица сообщила в своем Instagram. Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться.
«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне» — написала Милявская и пояснила, что претензий к бывшему супругу не имеет и расстались они хорошо.
@lolitamilyavskaya
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Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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