Лолита Милявская рассталась с мужем

Лолита Милявская решила расстаться со своим супругом — Дмитрием Ивановым . Об этом сама певица сообщила в своем Instagram. Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться.

«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне» — написала Милявская и пояснила, что претензий к бывшему супругу не имеет и расстались они хорошо.