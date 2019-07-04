Лолита разошлась с «молодым» мужем 

Певица объявила о расставании с мужем, с которым были вместе девять лет.
Они познакомились в 2009 году на съемках клипа, профессиональный игрок в сквош Дмитрий Иванов покорил сердце звезды, несмотря на то, что на 12 лет младше, чем она. Вскоре они сыграли свадьбу по каббалистическим обрядам. Сегодня Лолита сообщила своим поклонникам о разрыве на странице в Instagram.
@lolitamilyavskaya
"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!…" — честно призналась Лолита.
Первыми ее поддержали коллеги по цеху: Анита Цой назвала Лолиту мудрой девочкой, а Ирина Салтыкова уверена, что все будет хорошо.