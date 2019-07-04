Лолита разошлась с «молодым» мужем

Певица объявила о расставании с мужем, с которым были вместе девять лет.

Они познакомились в 2009 году на съемках клипа, профессиональный игрок в сквош Дмитрий Иванов покорил сердце звезды, несмотря на то, что на 12 лет младше, чем она. Вскоре они сыграли свадьбу по каббалистическим обрядам. Сегодня Лолита сообщила своим поклонникам о разрыве на странице в Instagram.

@lolitamilyavskaya