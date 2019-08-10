Как Михаил Круг боролся со СПИДом

Для многих творчество Михаила Круга ассоциируется исключительно с "блатным" шансоном. Однако мало кто знает, что в своих песнях певец поднимал и крайне серьезные проблемы, обсуждение которых было важно не только для России, но и для всего мира.

Речь идет о композиции "Зона СПИДу нет", которую шансонье записал в конце 90-х спустя три года после выхода альбома, сделавшего его знаменитым на всю страну, "Жиган-Лимон".

К написанию песни его подтолкнула история, которую Кругу рассказали, когда он приехал выступать в исправительную колонию на Васильевском Мхе в Тверской области. Михаил узнал, что перед ним туда приезжал выступать другой певец, который заразил сифилисом 60 человек. Это происшествие так поразило Круга, что он решил бороться со СПИДом посредством музыки и написал песню "Зона СПИДу нет". Особенно примечательны в ней следующие строчки:

"Происшествие в Элисте скоро будет и у нас,

Если заболеет СПИДом в нашей зоне п*****с. Половина ж наших зэков до звонка не досидит,

Потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД"

Михаил Круг решил упомянуть столицу Калмыкии, поскольку "Происшествие в Элисте" стало первым случаем массового заражения ВИЧ в СССР в 1988 году.