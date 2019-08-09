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Ольга Казаченко решилась на операцию 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Казаченко не стала утаивать от поклонников перемены во внешнем виде. Тем более, как здраво рассудила сама девушка, этот факт все равно не укроется от глаз внимательных подписчиков.
По признанию бывшей жены Вадима Казаченко, после родов ее грудь была не в лучшем виде, да и ее размер всегда не нравился Ольге, поэтому она решилась на операцию по увеличению бюста. Как рассказала Казначенко, несмотря на наркоз и прочие особенности процедуры, она уже дома, и чувствует себя замечательно.
Также она обещает вскоре поделиться другими деталями операции, чтобы подбодрить девушек, которые хотят изменить грудь, но боятся.
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Звёзды , Вадим Казаченко , Ольга Казаченко
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