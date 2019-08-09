Как сейчас живет бывшая жена Баскова

У знаменитого певца Николая Баскова было много женщин, но в официальном браке он состоял всего один раз. Его избранницей стала дочь бизнесмена Светлана Шпигель. Ее отец Борис помогал Баскову раскручиваться на заре его карьеры.

Сначала молодые люди скрывали отношения, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте и строгого отца. Однако рассказали все потом, а Борис Шпигель воспринял их союз положительно. Он знал, что вскоре Басков станет очень успешным.

В 2001 году они поженились. Сначала отец Светланы помогал молодоженам с финансами, а потом они перестали в чем-то нуждаться. Басков активно работал, но никогда не рассказывал детали о браке. Публика знала, что у него есть жена, которая тоже периодически выходит в свет.

Пара Баскова и Шпигель считалась образцовой в российском шоу-бизнесе. Жена поддерживала своего мужчину в начинаниях, они не рассказывали о проблемах и редко соглашались на интервью, где выглядели счастливо.

Однако, спустя год после рождения сына пара распалась. После этого поползли слухи о том, что Басков не хотел детей, что Шпигель не нравилось сидеть дома одной, пока муж был в разъездах. Тогда и появились первые домыслы о нетрадиционной ориентации Баскова, но он их опровергал.

Шпигель продолжила воспитывать сына и работать. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Вячеслава Соболева , который был близким другом Януковича. У них родилась дочь Нина, а сына Шпигель от первого брака ее муж принял как родного. Однако, семейное счастье продолжалось недолго, и Соболев уехал на Украину после обострения отношений с Россией.

Сейчас Шпигель живет с двумя детьми в Израиле. Он ведет закрытый образ жизни и не пользуется соцсетями. Некоторые СМИ сообщают, что она посвятила себя воспитанию детей и работе. Она не замужем и не хочет общаться с Басковым. Он тоже не видится со своим сыном.