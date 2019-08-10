Рудковская поскандалила с Миро из-за Вербер

Совсем недавно Лена Миро поделилась в своем блоге мыслями о кончине fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Девушка была в недоумении о том, почему все российские звезды так скорбят. Также она добавила, что остальное население страны работает до 65 лет и не может себе позволить отравиться морепродуктами на итальянском побережье.

Рудковская довольно резко высказалась в адрес Миро. Она написала длинный пост о том, что девушка повела себя невоспитанно. Рудковская добавила, что Миро не удовлетворена своей жизнью, поэтому пишет скверные записи в своем блоге. Она также несколько раз назвала ее "лохудрой" и "чучелом", а также заявила, что та не имеет права называться человеком. Кроме того, она добавила, что скверные слова Миро — смертный грех.

"Но чучелу снесло с катушек уже сверх всякой меры, когда невозможно промолчать или пройти мимо. Умерла Алла Вербер, замечательный человек, большой профессионал своего дела, меценат, благотворитель, женщина, которая несла в нашу жизнь только добро и красоту. Не только в нашей стране, но и в мире достойнейшие люди скорбят об этой утрате. Конечно, я даже и не надеялась, что чучело тоже будет скорбить"

Рудковская написала, что Миро не стоит и мизинца Аллы Вербер, потому что модный директор была замечательным человеком, меценатом и благотворителем. Продюсер добавила, что не смогла стерпеть таких высказываний в адрес своей подруги, поэтому очень резко отреагировала на подобную запись. Рудковская напомнила Миро о "законе бумеранга".

"Нет, я не потрясена. Я возмущена! Этого я не могу простить! Все остальное — тупые и шальные наскоки — уже давно и никого не трогают. Но мимо того, как эта тварь оплевала память о чудесной женщине и замечательном человеке Алле Вербер, пройти не могла…"

К словам Рудковской подключился канал, который приписывают Божене Рынске. Там заявили, что все тексты в блоге Лены Миро пишет не она сама, а "семь потных жирных мужиков". В свою очередь, Рудковская заявила о желании встретиться с ними и посмотреть им в глаза, но ответа не последовало.