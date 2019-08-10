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Близкий друг раскрыл настоящую причину смерти Вилли Токарева 

Russianshowbiz.info + ещё 5 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Журналисты выяснили, отчего скончался певец Вилли Токарев. Причиной смерти явился рак простаты. Этот смертельный диагноз певцу поставили в Нью-Йорке в конце июня.
Близкий друг Токарева Владимир Михайлов рассказал об этом на похоронах артиста. Врачи сказали, что надеяться не на что, жить ему осталось не больше месяца. К несчастью, прогноз полностью сбылся.
После того как шансонье узнал о своём заболевании, он вернулся в Москву, и хотел дать несколько концертов. Этому не суждено было сбыться, так как ему стало плохо, и вскоре Вилли Токарев скончался.
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Звёзды , Вилли Токарев , Владимир Михайлов
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