Близкий друг раскрыл настоящую причину смерти Вилли Токарева

Журналисты выяснили, отчего скончался певец Вилли Токарев . Причиной смерти явился рак простаты. Этот смертельный диагноз певцу поставили в Нью-Йорке в конце июня.

Близкий друг Токарева Владимир Михайлов рассказал об этом на похоронах артиста. Врачи сказали, что надеяться не на что, жить ему осталось не больше месяца. К несчастью, прогноз полностью сбылся.

После того как шансонье узнал о своём заболевании, он вернулся в Москву, и хотел дать несколько концертов. Этому не суждено было сбыться, так как ему стало плохо, и вскоре Вилли Токарев скончался.