Миро назвала Рудковскую бабой Ягой после слов о вознаграждении

Как заявила Лена Миро, Яна Рудковская не кто иная, как баба Яга. Она не понимает, зачем нужно было устраивать такой «аттракцион неслыханной уголовной щедрости». Сама Миро догадывается, откуда возникла такая неадекватная реакция на ее слова о достойных людях. Как уверена Миро, Рудковская и ей подобные годами копят обиду, читая ее блог.

В своей гневной речи Лена Миро не забыла упомянуть и бывшего мужа продюсера Виктора Батурина . Она попросила своих подписчиков представить, как мужчина ложился на свою супругу и пыхтел. «Представили конвульсии? Я тоже. Стошнило?» — спросила она пользователей.

Блогер напомнила, что Яна Рудковская приехала покорять столицу из скромного Костаная в Казахстане. Она считает, что девушка получила единственный шанс «обменять свою молодость на ништяки». «Ты решаешься — ладно, лягу. Полежу чуть-чуть, а боров на мне. А потом отряхнусь, вымою из всех отверстий его испражнения и стану хорошим человеком — пионерам-ребятам пример!» — заявила Лена Миро.

Миро особо подчеркнула, что стильная одежда Рудковской не «сделает подлеца человеком». Как она считает, красивые платья не в состоянии прикрыть черной натуры.