Миро ответила Рудковской

Напомним, за знакомство с "толстыми потными мужиками", которые по словам Рудковской, ведут блог Миро, продюсер предложила заплатить 1 млн рублей. Все это для того, чтобы "посмотреть им в глаза".

Миро не осталась в стороне от таких высказываний и отреагировала новым постом в своем блоге. В нем она пыталась разъяснить, что причина нападок Яны и других "падших женщин", среди которых она называла Ксению Собчак Оксану Лаврентьеву , не в посте про Аллу Вербер. На самом деле, как пояснила Лена Миро, девушки хотят казаться лучше, но все помнят, какими они были раньше, поэтому над ними просто смеются.

"Именно отсюда проистекает бессильная злоба и истерика Яны. Ей до печёночных алкогольных колик хочется быть человеком. Но этого достоинства в ней никто не видит, а всё потому, что в ней его нет"

Миро также вспомнила бывшего мужа Рудковской, Виктора Батурина , и назвала его "пыхтящим боровом". Блогер заявила, что на самом деле все перечисленные девушки не такие, какими хотят казаться. Поэтому и злятся.