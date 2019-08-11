Звезды, лицо которым создали стоматологи

Знаменитости в нашей подборке тратят невероятные суммы на услуги дантистов, и их траты вполне оправданы — идеальная улыбка обеспечила им всемирное признание.

Мы попросили нашего эксперта, стоматолога Диану Райскую, прокомментировать фото голливудских звезд. Она рассказала, кто из них носил брекеты, у кого виниры, чем они отличаются от люминиров. Еще Диана дала советы для тех, кто не может тратить по 900 тыс. руб. в год на стоматолога.

Диана Райская, стоматолог:

Не пренебрегайте комплексной чисткой зубов и удалением зубного камня. Есть полости, которые вычистить сможет только квалифицированный доктор. Осмотр зубов должен проводиться, как минимум, раз в полгода, при условии, что вас ничего не беспокоит и стоит не больше трех пломб. В остальных случаях обсудите срок визитов с вашим врачом — всегда легче предупредить проблему, чем долго устранять ее. Во время профилактических визитов как раз можно удалить зубной камень и выполнить санацию ротовой полости.

Селин Дион, 51 год

Певица в начале карьеры не могла похвастаться идеальными зубами, но славу ей принесла точно не улыбка, а невероятный талант.