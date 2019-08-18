Российские звезды, ставшие жертвами мошенников

На богатых и знаменитых аферисты "охотятся" с большим рвением. Те, кто планирует нажиться на чужих деньгах и славе идут на любые уловки, пытаясь заполучить внимание своих жертв. Случается, что мошенники для обогащения используют звездное имя, а знаменитости теряют не только деньги, но и репутацию. Мы собрали самые известные истории коварных мошеннических выходок, на которые попадались российские селебрити.

Алена Свиридова

Звезда 90-х, исполнившая хит "Розовый фламинго" стала жертвой мошенничества в 2012 году. Она собиралась в отпуск с семьей в Юго-Восточную Азию и обратилась в турфирму, где для нее был составлен индивидуальный маршрут по нескольким странам. Ничего не подозревающая певица заплатила за него более $10 тысяч долларов. Стоит отметить, что тур был оплачен за год до начала путешествия. За два месяца до обозначенного срока звезда пришла отдать документы для оформления визы и билетов. Не удивительно, что нужной компании там уже не оказалось, а телефоны не отвечали. Информации в Сети, как и сайта турфирмы, тоже не было, а в реестре и каталогах агентство не значилось.

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова пострадала после размещения объявления о продаже машины. Потенциальные покупатели откликнулись быстро и были готовы оплатить покупку сразу же. Мошенники попросили номер банковской карты звезды и другие реквизиты. После этого с ее счета было списано около 242 тысяч рублей, а след незнакомцев простыл.

Ксения Бородина

Ведущая знаменитой телестройки "Дом 2" пострадала от партнеров по бизнесу. В 2015 году Бородина занялась дизайном одежды для молодежи и открыла магазин "Бородина-Шоп". Доходов от продажи товара она не увидела: на телеведущую посыпались жалобы на качество вещей, обслуживание и доставку заказов. История странная, но в 2016 году она объявила, что не имеет отношения к магазину.

Полина Гагарина

От имени певицы Полины Гагариной аферисты продавали средства для похудения. Звезда развеяла все слухи, опубликовав в своих социальных сетях пост, в котором просила поклонников быть более бдительными и не вестись на уловки мошенников.

Вера Брежнева

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева не раз попадалась на уловки мошенников. Первый инцидент случился в 2015 году: за выступление во Владивостоке в рамках гастрольного тура агент певицы вместо гонорара получил гарантийное письмо на сумму 235 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что деньги так и не были перечислены. В 2017 году аферисты использовали фотографии Брежневой для рекламы косметики, которую продавали продавали доверчивым людям по рекордным ценам. На деле продукция оказалась подделкой. Певице пришлось объясняться в соцсетях, что она не участвовала в рекламных компаниях этого товара.

Дима Билан

Мошенники от имени певца Димы Билана рассылали приглашения поучаствовать в съемках нового клипа "BilanPholiya". За роль второго плана обещали в районе шести тысяч рублей, но за кастинг просили 1200 рублей, а после получения денег пропадали. Известно, что похожие "приглашения" рассылали также от имени Полины Гагариной и Кристины Орбакайте

Владимир Меньшов