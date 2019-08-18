Звезды, которые чуть не погибли из-за стихии

Истории знаменитостей, спасшихся во время стихийных бедствий.

Кейт Уинслет, актриса

В августе 2011 года актриса с друзьями отдыхала на вилле британского миллиардера Ричарда Брэнсона на карибском острове Неккер. Во время тропического шторма в особняк ударила молния, из-за чего начался сильный пожар. В этот момент в доме Брэнсона находилось 20 человек, и всем им удалось спастись. Однако все могло закончиться гораздо плачевнее, если бы не смелая голливудская актриса. Уинслет на своих руках вынесла из горящего дома 90-летнюю мать миллиардера. Позднее Ричард благодарил Кейт за проявленную отвагу. Сама же актриса признавалась, что не верила в происходящее, ей казалось, что она на съемочной площадке и вот-вот она услышит: "Стоп. Снято".

Петра Немцова, модель

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В 2004 году в Южной Азии произошло крупное цунами, вызванное землетрясением в Индийском океане. Оно унесло жизни более 280 тысяч человек. Среди пострадавших оказалась известная чешская модель Петра Немцова вместе со своим бойфрендом Саймоном Атли. Они отдыхали на острове Пхукет в Таиланде. Саймон утонул, а Петре удалось крепко ухватиться за верхушку пальмы, и только через восемь часов до девушки добрались спасатели. Она провела более трех недель в тайском госпитале и более месяца в госпитале Чехии. В память о возлюбленном Петра основала фонд The Happy Hearts Fund, целью которого стала помощь сиротам, выжившим после цунами 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ее организация помогла жертвам природных катаклизмов на Гаити и Филиппинах.

Джет Ли, актер

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Китайская звезда экшен-фильмов также пострадал от цунами, когда отдыхал на Мальдивских островах вместе с одной из трех своих дочерей в 2004 году. В момент, когда волна накрыла большую часть острова, актер вместе с четырехлетней дочерью и ее няней находился в номере отеля. Всем троим чудом удалось укрыться на верхних этажах здания. Сначала СМИ трубили о том, что Джет Ли погиб, но, как выяснилось позже, актер всего лишь повредил ногу обломком гостиничной мебели.