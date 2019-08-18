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Май Абрикосов: «Я обзавидовался Бузовой» 

WMJ.ru 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
И призвал не сравнивать ее с великими людьми.
Май Абрикосов, экс-участник «Дома-2», благодаря которому в свое время стала популярной Ольга Бузова, уже много лет живет в деревне, куда он сбежал от столичной суеты. Но время от времени Май продолжает комментировать происходящее в российском шоу-бизнесе. На этот раз он заинтересовался громкой историей с видео, опубликованном Бузовой. На кадрах, которые возмутили многих, ведущая «Дома-2» и певица облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», намекая на голод, который испытывали люди в военные годы.
Ролик возмутил многих, его стали обсуждать даже в информационных передачах, а на саму Бузову пожаловались в генпрокуратуру. О ситуации высказался и Май Абрикосов. В Instagram он написал, что за последние дни в новостях должен был появляться только один человек — пилот Дамир Юсупов, который посадил самолет и спас жизни более 200 человек.
"Заслуженный герой всех новостей — летчик Дамир Юсупов, спасший сотни человеческих жизней, низкий поклон ему и уважение. Но, кто такая Ольга Бузова, я честно говоря, не знаю. Стоит ли ее сравнивать с великими людьми, патриотами, легендарными артистами и певцами?! Кому выгодна шумиха вокруг персоны Ольги?", — написал Май.
В комментариях многие фолловеры стали поддерживать мысли Абрикосова. Сама же Бузова пока не отреагировала на высказывание экс-коллеги по реалити. А ты согласна с мыслями Мая?
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Звёзды , Май Абрикосов , Ольга Бузова , Генпрокуратура РФ
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