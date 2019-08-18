Что известно о последней любви Михаила Евдокимова

Как известно, юморист и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в 2005 году в автомобильной аварии. Супруге Евдокимова Галине , которая находилась в машине вместе с мужем, удалось выжить. Эта трагедия повлекла за собой и другие неприятные для Галины Евдокимовой новости: после кончины Михаила Сергеевича она узнала, что кроме нее в жизни юмориста были еще как минимум две любимые женщины.

Законная супруга

Галина Николаевна познакомилась с Михаилом Сергеевичем еще в юности, когда будущий артист проходил армейскую службу в Нижнем Тагиле. Именно в этом городе и жила тогда Галина. Окна квартиры ее родителей выходили прямо во двор воинской части. Молодые люди поначалу просто переглядывались, а потом начали встречаться. Ради Галины Михаил даже уходил в «самоволку»: он звонил начальству и голосом командира приказывал отпустить Евдокимова в увольнение.

Когда срок службы Михаила подошел к концу, Галина покинула родной Нижний Тагил вместе с возлюбленным. Некоторое время молодые жилив Новосибирске, но затем Евдокимов решил, что настоящего успеха можно добиться только в столице. В Москву они приехали уже втроем: с дочерью Анной.

Путь Евдокимова к славе оказался далеко не легким. Но Галина всегда была рядом с супругом: и тогда, когда в семье не водилось даже лишней копейки, и тогда, когда Михаил Сергеевич стал губернатором. Именно высокое должностное положение, по мнению Галины Николаевны, и могло стать поводом для устранения Евдокимова.

Галина Евдокимова до сих пор чтит память погибшего мужа и занимается фондом, который носит его имя.

Вторая семья

О том, что у Михаила Евдокимова есть еще одна, тайная, семья вдова артиста узнала уже после трагедии. Надежду Жаркову Евдокимов встретил на родном Алтае, где он провел детство и где любил бывать и став знаменитым. Недаром позже его избрали губернатором этого края. Однако Жаркову Михаил Сергеевич там не оставил, он перевез женщину в Москву и даже приобрел для нее квартиру.

Жаркова жила в столице вместе со своим сыном от предыдущего брака Виталием и дочерью Анастасией, которую Надежда родила от Евдокимова. Примечательно, что Михаил и Надежда так выстроили совместную жизнь, что Анастасия даже не догадывалась о том, что ее отец женат вовсе не на ее матери. Девочка была уверена в том, что частые отлучки Евдокимова были связаны с его плотным графиком.

Когда Евдокимов погиб, Жаркова отсудила у его законной супруги дом на Рублевке. Вместе со своим новым избранником она занимается его обустройством.

Последняя любовь

Со своей последней любовью моделью Инной Беловой Евдокимов познакомился в ресторане. Он пригласил девушку на свидание, и очень скоро между артистом и манекенщицей завязался продолжительный роман, о котором несколько месяцев было известно только узкому кругу лиц. Инна Белова не хотела разглашать информацию о своих отношениях с артистом даже тогда, когда узнала об аварии. Однако нашлись недоброжелатели, которые сделали это за Белову. К тому моменту Инна уже нянчилась с сыном Даниилом, которого ей успел подарить Евдокимов.

Несмотря на то, что и эта связь оказалась для Галины Евдокимовой неприятной неожиданностью, с Инной они поддерживают постоянные отношения. Как сказала Белова в одном из интервью, больше им делить нечего. Предъявлять свои права на наследство Алтайского губернатора столичная модель не стала. Белова снова вышла замуж и родила второго ребенка.