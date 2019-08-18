Мик Джаггер удивил необычным райдером

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер представил райдер. В списке требований оказалось необычное, но важное для музыканта пожелание. Иначе он оплошает во время выступлений в рамках тура. Об этом сообщила The Daily Mail со ссылкой на источник.

Вокалист требует класть новый матрас в каждом отеле, в котором останавливается во время тура. Причем это требование едино для всех — уровень гостиницы не имеет значения.

Кроме того, Джаггер просит, чтобы кто-нибудь поспал на нераспакованном матрасе. Это нужно, чтобы его опробовать.

Коллектив The Rolling Stones отправился в долгожданный тур, который временно откладывали из-за операции на сердце у Джаггера. Изначально рок-группа должна была стартовать в апреле, но в итоге в первый раз вышла на сцену 21 июня. Музыканты запланировали 17 концертов в 15 городах Америки и Канады. Гастроли завершатся в конце августа.

Вокалист успешно перенес операцию в клинике Нью-Йорка 4 апреля. Врачи заменили ему искусственный сердечный клапан.