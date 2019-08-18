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Гордон обрушилась на Волочкову и Рудковскую 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Наблюдая за другими звездами Инстаграм, Катя Гордон делает неутешительный вывод, что «мир полон идиотизма».
В качестве примера Катя поспешила привести Волочкову, которая постоянно «отчаянно делает шпагат». Екатерина удивлена такому поведению, будучи уверенной, что никому ее старания не интересны. Гордон напоминает, что сама она занимается важным делом — рассказывает про права женщин, и об этом ее просит не более 1% подписчиц.
Катя не обошла стороной и Яну Рудковскую, удивившись ее желанию продемонстрировать публике свои «завтраки и шмотье». «Зазнавшиеся дураки», — резюмирует знаменитость.
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Звёзды , Видео , Катя Гордон , Яна Рудковская
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