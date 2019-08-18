Гордон обрушилась на Волочкову и Рудковскую

Наблюдая за другими звездами Инстаграм, Катя Гордон делает неутешительный вывод, что «мир полон идиотизма».

В качестве примера Катя поспешила привести Волочкову, которая постоянно «отчаянно делает шпагат». Екатерина удивлена такому поведению, будучи уверенной, что никому ее старания не интересны. Гордон напоминает, что сама она занимается важным делом — рассказывает про права женщин, и об этом ее просит не более 1% подписчиц.