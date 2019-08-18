Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия рассказала о тайной свадьбе старшего сына 

Passion.ru + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Passion.ru
Артемий Шульгин узаконил отношения со своей избранницей.
8 июля, в День семьи, любви и верности, старший сын Валерии, Артемий Шульгин, женился на своей избраннице. Пара до последнего скрывала намерения узаконить отношения. Как рассказала Валерия в интервью порталу StarHit, о грядущей свадьбе они с мужем узнали за день до нее: «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: „Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!“ О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили. „Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить“, — объяснила сыну. Тот спокойно ответил: „Мам, ничего страшного. Потом посидим“. В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане». Артемий и Наталья познакомились во время учебы, девушка на год моложе своего избранника. По словам Валерии, она полностью одобряет выбор сына: «Несколько раз я даже говорила сыну: „Вот бы тебе такую же жену, как Наталья, — умную, воспитанную“. Наверное, сработала материнская интуиция».
Певица отметила, что молодожены отказались от пышного торжества, потому что «на большой праздник не заработали, а брать деньги с родителей не хотят».
Напомним, у Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина — сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. У нынешнего супруга певицы, продюсера Иосифа Пригожина, также трое детей — сын Дмитрий, дочери Даная и Елизавета. При этом Иосиф неоднократно отмечал, что относится к детям Валерии как к родным.
Passion.ru: последние новости
«Ищите того, с кем молчать, а не говорить»: Максим Виторган показал нежное фото с Нино Нинидзе и сравнил ее и Ксению Собчак? Наташа Королева: «Мы с Сережей готовы стать бабушкой и дедушкой» 44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
Женский форум
Звёзды , Артемий Шульгин , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые чуть не погибли из-за стихии1
Как повысить либидо и вернуть желание2
Диетолог назвал идеальные продукты для перекусов
Главные опасности летних детских лагерей3
Почему мы часто полагаемся на интуицию
Видео
02:18
Ученые узнали, как добиться секса от женщины
Любовь
01:28
Мороз вспомнила, сколько зарабатывал Богомолов
Звёзды
02:53
Гордон обрушилась на Волочкову и Рудковскую
Звёзды
00:45
Лолита пожаловалась на непристойности от мужчин
Звёзды
02:59
«Ее следует показать психиатру и проверить»
Звёзды
00:35
Что делают участницы группы «Тату» после распада
Звёзды
00:38
Май Абрикосов отрекся от Ольги Бузовой
Звёзды
00:11
Подруга невесты затмила ее провокационным платьем
Мода
00:31
Появились подробности госпитализации Джигарханяна
Звёзды