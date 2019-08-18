Джанабаева в купальнике рассказала о лишних килограммах

Певица подвела итог прошедших каникул.

40-летняя Альбина Джанабаева рассказала подписчикам, что ее отпуск подошел к концу. Каникулы, которые певица провела с семьей, выдались насыщенными.

«Удалось в этом году всей семьёй съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель… Отдыхать— не работать. Хотя, отдых с детьми — это всегда особые путешествия! (Кто знает, тот поймёт) Результат: довольные дети, счастливые глаза, лёгкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм 🤣🤣🤣🤷‍♀️ Но так как мы, женщины— волевые, целеустремленные. Ставлю задачу — их с удовольствием сбросить!) завтра начну! А пока-воскресенье… морально подготовлюсь», — подписала Альбина фото, на котором позирует в черном купальнике и роскошной полупрозрачной голографической накидке.

@albinadzhanabaeva

«Красавица😍😍😍как ни крути👍🏻✨и 2кг не помеха 🌹», «Господи, какие килограммы!? Нимфа», «Красивая, вам очень хорошо с этим светленьким цветом волос, он вам очень идёт, и вы всегда в шикарной форме, какие лишние килограммы, вы очень хорошо выглядите», «Да где лишние кг? Фигура точеная», — обсуждают снимок фолловеры певицы.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева в отпуске сделала исключение из правил и показала фото старшего сына, 15-летнего Константина. Певица считает, что счастье любит тишину, поэтому в ее блоге чаще всего можно увидеть «рабочую» сторону ее жизни.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)