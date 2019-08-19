«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»

Несколько лет назад Шри-Ланка стала вторым домом для лидера движения Organic Woman, обладательницы титула «Вице-миссис Вселенная 2014» Кати Плотко и ее семьи. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни на острове в Индийском океане.

Я бывала на Шри-Ланке еще до переезда, но совершенно не думала, что задержусь там надолго. Это довольно большой остров, на котором живет больше 20 миллионов человек. Он кажется мне чем-то средним между Индией и Бали.

Переезд на Шри-Ланку был связан с нашим участием в проекте по строительству отеля. Мы долго думали, прежде чем согласиться, и в итоге сказали «да», потому что после трагической потери сына Даника хотелось уединения и тишины. Мы не могли оставаться в Москве с ее тусовками и мероприятиями. Так наша семья и оказалась здесь.

Шри-Ланка и ее шумная столица

Мы снимаем квартиру в Коломбо — столице Шри-Ланки. Кто-то, наверное, думает, что здесь можно каждый день ходить на пляж и есть кокосы. На самом деле все не так. Это большой город с населением примерно 750 тысяч человек, причем довольно шумный и жаркий. Впрочем, мы к этому уже привыкли.