Лолита высказалась о порядочности Игоря Крутого

Певица считает композитора человеком, который занимается музыкой, а не «разборками».

Лолита прокомментировала выступление композитора Игоря Крутого на пресс-конференции перед открытием музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. 55-летняя певица назвала Игоря Крутым порядочным человеком, который всегда занимался «музыкой, а не „разборками“.

По словам Лолиты, композитор является „крутым“ человеком, в жизни которого было много трудностей и переживаний. Певица считает, что Игорь Крутой сохранил в себе интеллигентность, поэтому к своим коллегам и друзьям всегда относится с уважением.

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Напомним, во время пресс-конференции 65-летний Игорь Крутой, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что многие российские певцы испытывают трудности с ротацией на „Русском радио“. Композитор назвал давление на музыкантов неприемлемым и призвал медиамагнатов внимательнее относиться к конкуренции.