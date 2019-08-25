Названа причина проблем со здоровьем у Меньшикова

Накануне стало известно, что директора и художественного руководителя столичного театра имени Ермоловой Олега Меньшикова госпитализировали. Уточнялось, что его самочувствие резко ухудшилось после употребления спиртных напитков.

По мнению коллег актера, это произошло из-за сильнейшего стресса — он тяжело переживал уход из жизни Александры Назаровой , пишет «Комсомольская Правда».

Когда звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало, Меньшиков взял подготовку к похоронам на себя. Он же занимался организацией церемонии прощания. После стольких усилий по подготовке к траурным мероприятиям сам Меньшиков церемонию не посетил.

«Почему-то он не пришёл. Вечером я узнал о его госпитализации. Конечно, это взаимосвязано», — высказался актер театра Сергей Бадичкин.

Александра Назарова работала в театре с середины 60-х годов, последние семь лет им руководит Олег Евгеньевич. За это время они не раз вместе появлялись на сцене. Представители актера пока сложившуюся ситуацию не комментировали.

Напомним, Александра Ивановна ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. Последние недели она провела в больнице, куда попала из-за проблем с легкими. Коллеги по театру не раз отмечали, что Назарову мучил сильный кашель, из-за чего та часто задыхалась.