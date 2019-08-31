Звезды, которые пережили смерть своих детей

Звезды, которые потеряли своих детей

Личные трагедии не обходят стороной семьи влиятельных, богатых и знаменитых людей. Пожалуй, худшее, что может случиться с родителем — похоронить собственного ребенка. Увы, некоторым звездам довелось пережить и это.

Дмитрий Певцов

Кадр из сериала «Ящик Пандоры»

25 августа 2012 года стал самым трагичным днем в жизни актера Дмитрия Певцова. Именно в этот день его 22-летний сын Даниил выпал из окна во время вечеринки, посвященной пятилетию с момента окончания школы. Его привезли в больницу и провели несколько операций, но повреждения были слишком сильными.

Александр Домогаров

У Александра Домогарова были непростые отношения с сыном.

Несмотря на это, его гибель сильно потрясла артиста. 23-летнего Дмитрия сбила машина, неожиданно выехавшая из-за угла. В ДТП пострадало несколько человек, но именно Дмитрию не удалось пережить это происшествие.

Светлана Светличная

Фото из личного архива

По официальной версии Олег Ивашов (слева) скончался от токсикоза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем, но Светлана в это не верит

Младший сын актрисы скончался в возрасте 33 лет при очень загадочных обстоятельствах. Светличная полагает, что смерть могла быть насильственной, но это версия не доказана. Другой сын Светланы эту информацию опровергает, но и другую причины кончины брата не называет.

Любовь Успенская

В 19 лет Успенская родила близнецов. К сожалению, оба умерли. Один скончался при родах, другой не прожил и двух недель. Сама артистка уверена, что судьба ее наказала так наказала за аборт, который та сделала в 16 лет — тогда певица тоже была беременна близнецами.

Жерар Депардье

Кадр из фильма «Чти отца своего»