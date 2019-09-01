Наши звезды, оказавшиеся в любовном треугольнике

Российские звезды, оказавшиеся в любовном треугольнике

Эти девушки очень любвеобильны, и каждый раз надеются, что очередной роман принесет им счастье.

Ирина Безрукова — Игорь Ливанов — Сергей Безруков

Игорь и Ирина поженились в конце 80-х в Ростове-на-Дону: он был популярным артистом местного театра, она — студенткой театрального вуза, в котором Ливанов преподавал. До того, как влюбиться в Ирину, Игорь пережил страшную трагедию. В 1987 году в крупной железнодорожной катастрофе погибли его первая жена Татьяна и 8-летняя дочка Ольга. Когда у Ирины и Игоря только начались отношения, он сразу же сказал, что мечтает о полноценный семье и детях. В 1989 году у пары родился сын Андрей . Вскоре Ливанов получил предложение от одного из столичных театров, и семья переехала в Москву.

Следующий удар судьбы Игорь получил в 2000 году. В то время актер с трудом восстанавливался после травмы. Он повредил позвоночник на съемках фильма "Тринадцатого — уничтожить!", потому что все трюки выполнял самостоятельно. Тогда же Ирина сообщила ему, что влюбилась в начинающего актера Сергея Безрукова. За этим последовал тяжелый развод. Актер признавался, что особенно сильно его мучила роль "воскресного папы", которым он не по своему желанию стал для сына Андрея.

Сегодня Ливанов счастлив в третьем браке: вместе с супругой Ольгой они растят двух сыновей. Личная жизнь Ирины Безруковой сложилась не так счастливо. В браке с Сергеем у них не было детей, они вместе воспитывали Андрея Ливанова. Однако с 2013 года в прессе стали регулярно ходить слухи, что у Безрукова есть семья на стороне. Актер ни разу не прокомментировал эту информацию, однако отношения между супругами стали более напряженными. Все усугубилось после внезапной смерти сына Андрея в 2015 году. Примерно в то же время Безруковы объявили о разводе, а Сергей тут же закрутил роман с режиссером Анной Матисон , на которой позже женился. Ирина Безрукова все еще одинока.

Екатерина Климова — Игорь Петренко — Роман Архипов

Актерскую пару Игоря Петренко и Екатерины Климовой называли одной из самых красивых в российском кино. Их история началась со страстного романа, из-за которого актриса ушла от первого мужа — ювелира Ильи Хорошилова . Екатерина не смогла долго скрывать свои чувства, и, оставив мужа, переехала к родителям вместе с дочкой Лизой. С Игорем Петренко они поженились в 2004 году сразу после развода Екатерины. В браке у пары родились два сына — Матвей и Корней. Все закончилось в 2013 году, когда Екатерина снова закрутила роман на стороне. Папарацци застали Климову и солиста группы "Челси" Романа Архипова за поцелуем. Вместе они были на съемках комедии "Любовь в большом городе-3", которая проходила в Лас-Вегасе. Петренко в это время был в Москве вместе с тремя детьми и узнал обо всем из Сети. Позже актер признавался, что никак не ожидал такого поворота событий и даже готовил сюрприз к возвращению жены со съемок. Несмотря на измену Климовой и непростой развод, Петренко так и остался уверен, что во всем виноват он. Актер считал, что на измену жену толкнула его пристрастие к алкоголю и регулярное отсутствие дома:

"Я сам виноват в том, что случилось. Поверьте, Катя святая женщина. Лучше нее, наверное, нет матери и жены на этом свете. Но случилось то, что случилось".

Сегодня Петренко счастлив в третьем браке, а Екатерина Климова недавно пережила очередной развод с актером Гелой Месхи , который был младше жены на 8 лет. Брак не удалось сохранить, несмотря на то, что у супругов есть трехлетняя дочь Белла.

Ксения Собчак — Максим Виторган — Константин Богомолов

Вряд ли можно найти того, кто ничего не слышал про этот скандальный любовный треугольник. Поначалу весь российский шоу-бизнес был уверен, что связь Ксении и режиссера Константина Богомолова — самый настоящий пиар. Фанаты пары Виторган-Собчак всю осень 2018 года искали подтверждения тому, что муж и жена все еще вместе. Масло в огонь подливал сам Максим, который еще в ноябре, в день рождения Ксюши, выкладывал трогательный пост о том, как они вместе ездили в Венгрию:

"Венгрия была моей первой в жизни заграницей. Лето 1987-го года. Мы с мамой. Все оригинальные пластинки The Beatles в свободной продаже, картошка — фри (тогда ещё казалось, что «фри» — это свобода), прокат велосипедов без залога документов на острове Маргит, жвачки в широком ассортименте, толстовки и майки с KISS и Motörhead, надпись коричневым «Руские— говны» (мнение редакции может не совпадать) напротив посольства СССР, чешские Tatra и немецкий жук -VW на дорогах, «Париж-Техас» на вечерних сеансах в кинотеатрах, бассейны с термальной водой под открытым небом, отсутствие турникетов в метро… в общем, масса впечатлений;-))) Пару месяцев назад выяснилось, что Ксюша никогда не была здесь. Вот и познакомимся. Заново".

Тем не менее слухи о новом увлечении Собчак, которые упорно ходили с конца лета 2018 года, все не утихали, но ни Максим, ни Ксения ничего не комментировали. Скандал разразился, когда уличные камеры слежения рядом с известной столичной кофейней зафиксировали, что Виторган несколько раз ударил Богомолова. После этого все трое прокомментировали случившиеся в своих Instagram-блогах: Константин жаловался на сломанный нос, а Ксения и Максим сообщили, что уже некоторое время живут отдельно.

Общественность однозначно заняла сторону Максима. Многие были уверены, что Собчак попросту изменяла мужу, у которого в результате лопнуло терпение. Кстати, сама журналистка регулярно подливала масла в огонь, публикуя провокационные фото и тексты, из которых ничего было неясно, кроме того, что у Ксении действительно роман с Константином. Пресса уверяла, что именно из-за Собчак режиссер еще в августе оставил свою жену — актрису Дарью Мороз