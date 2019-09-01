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Почему жену Листьева называют «черной вдовой» 

Рамблер 10 часов назад
Вдова Владислава Листьева Альбина Назимова уехала из России. Некоторые друзья в шутку называют ее "черной вдовой".
До встречи со знаменитым телеведущим женщина уже была замужем. Информации о ее бывшем супруге не сохранилось, а сама она не распространялась. Знакомые Альбины утверждают, что этот мужчина уже давно умер, а детей у пары не было.
Вторым мужем женщины стал Владислав Листьев. Они прожили вместе четыре года, и у супругов были хорошие отношения. Однако некоторые знакомые утверждали, что она знала о том, что произойдет. Сама Назимова не скрывает, что испытывала тревогу перед тем, как Листьев погиб. Она даже настаивала на том, чтобы он нанял охрану, но этого не случилось. После она получила большую часть имущества мужа, а также его акции.
Через три года после гибели Листьева она вновь вышла замуж. Ее избранником стал коллега по бизнесу Андрей Разбаш. У них родился сын Иван. Брак Разбаша и Назимовой не был счастливым и продлился недолго. Через несколько лет женщина подала на развод и заявила, что они с супругом "перестали беречь друг друга". Меньше, чем через год Разбаш погиб от сердечного приступа.
@albinanazimova
Сейчас Назимова проживает в Испании вместе со своим мужем, ресторатором и гонщиком Александром Русиновым. Там они приобрели виллу в подножья Пиренейских гор. Женщина полностью отказалась от всех своих предыдущих проектов, так как бизнесом занимается ее муж. Сейчас она занимается дизайном интерьеров, отелей и ресторанов в качестве хобби. В социальных сетях мало фотографий с семьей, но много постов о том, чем она занимается.
Женский форум25
Звёзды , Видео , Андрей Разбаш , Александр Русинов , Владислав Листьев
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