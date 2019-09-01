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«Он не стал оформлять на меня завещание»: скандальный шоумен Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру отца 

WMJ.ru + ещё 2 16 часов назад
«Чтобы ему на том свете пусто было!»
Фото: Instagram
Шоумен снова в центре скандала.
38-летний Гоген снова в центре обсуждений и снова со скандальным поводом. На этот раз шоумен борется за наследство умершего отца, а именно — квартиру. По словам Солнцева, мужчина не стал оформлять на него завещание, в итоге оставив сына без недвижимости. Теперь, чтобы получить квартиру, Солнцеву нужно доказать родство и провести эксгумацию, но суд в этом шоумену отказал.
Я общался с людьми, с которыми он дружил. Они уверяют, что перед смертью отец был в сознании, но при этом оформлять на меня завещание не стал. Это, видимо, было сделано специально, чтобы после его кончины у меня начались бюрократические проволочки. Чтобы доказать родство с ним, нужно провести эксгумацию. Но суд мне в этом отказал. Сейчас мы обжалуем это решение, подали в высшую инстанцию,
— рассказал Гоген в разговоре с изданием «Собеседник».
Заветная для Гогена квартира оценивается в девять миллионов рублей. Шоумен не скрывает своего гнева относительно сложившейся ситуации и не сдерживает эмоций, рассказывая об отце.
Чтобы ему на том свете пусто было! Он мне таких проблем подкинул — мерзавец и подонок!
Отметим, что у Гогена проблемы со всеми родственниками. Ранее шоумен публично выяснял отношения с матерью, обвиняя ее в алкоголизме, а свою престарелую жену Солнцев подозревал в измене.
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Звёзды , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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