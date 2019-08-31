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Беременная экс-невеста Тимати удачно вышла замуж 

Passion.ru + ещё 4 12 часов назад
Беременная экс-невеста Тимати удачно вышла замуж
Фото: Instagram
Мила Волчек сыграла свадьбу с миллиардером Алексем Гарбером.
Долгое время сын миллиардера Алексей Гарбер и бывшая возлюбленная одного из самых известных российских рэперов Мила Волчек скрывали свой роман. Мужчина представил девушку публике на дне своего рождения, 15 сентября прошлого года.
Сейчас и Мила, и Алексей ведут закрытые странички в Instagram, однако это не помешало прессе узнать об их состоявшейся свадьбе. «Garbers inda house», — цитирует Tatler Алексея, сообщая что эта фраза появилась под недвусмысленным снимком с коробочкой Cartier.
Гарбер сделал Волчек предложение весной, в Риме. Вскоре бывшая возлюбленная Тимати призналась, что она ждет ребенка.
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Звёзды , Тимати
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